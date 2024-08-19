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Isparta'da otomobil ile pat pat çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 20:32, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:50
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Isparta'da otomobil ile pat pat çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Hikmet Kaya'nın (23) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Isparta-Senirkent kara yolu Üçyol-Dörtyol mevkisinde Fadime Aytan'ın (33) kullandığı pat pat ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan C.K, B.B, F.D, Ş.A, H.T, D.G yaralandı, pat patta yolcu olarak bulunan Zehra Uygun (59) ve Gülfidan Güllü hayatını kaybetti.

Yaralılar ise ambulanslarla Uluborlu ve Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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