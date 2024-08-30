Mali Hizmetler Uzmanı Müdürlüğe Sınavsız Atanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76'ncı maddesine göre; kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68'inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "kapsam" başlıklı 2'nci maddesine göre; bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır. Ancak; kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Bu bilgilere göre, Mali Hizmetler Uzmanları Yönetmeliği hükümleri dikkate alındığında mali hizmetler uzmanlığı yardımcılık dönemi sonunda öngörülen uzmanlık tezi ve yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra atanabilecek görev olması nedeniyle görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın müdürlük kadrosuna atanması mümkündür.

Konu ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün bir görüşüne göre (09.10.2023- E-53773008-622.02-7594407);

" Başkanlığınızda mali hizmetler uzmanı kadrosunda görev yapmakta olan personelin müdür unvanlı kadrolara naklen atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Başkanlığınızda çalışmakta olan personelin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik kapsamında yer almayan mali hizmetler uzmanı kadrosunda daha önce asaleten görev yapması ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşıması kaydıyla Başkanlığınızda münhal bulunan müdür unvanlı kadrolara sınavsız ve genel hükümlere göre naklen atanabileceği değerlendirilmektedir." Şeklinde mütalaa edilmiştir.



