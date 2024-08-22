Memurun Mesai Saatinde Görev Yerinde Bulunmadan Mesai Saati Sonrası Aldığı Rapor Disiplin Cezasını Gerektirir mi?

Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ'in "sevk işlemleri ve sevk belgesi" başlıklı 2'nci maddesine göre; kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden itibaren, kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edebileceklerdir. Kamu personeli için ayrıca, hasta yollama kağıdı (hasta sevk kağıdı) düzenlenmeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmet sunucuları, devir tarihinden itibaren müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için, Sağlık Uygulama Tebliğinden belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden, T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/provizyon alacaklardır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125'inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi "özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" aylıktan kesme; (D) bendinin (b) alt bendi "özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek" kademe ilerlemesinin durdurulması; (E) bendinin (d) bendi "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektirmektedir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "hastalık izni verilmesi" başlıklı 7'nci maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarına göre; memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.

Bu bilgilere ve dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın bir görüşüne göre (11.01.2017-190); 657 sayılı Kanunu memurun izinli olmadığı günlerde mesai saatleri içerisinde görevinin başında olamayacağı haller (görevi sebebiyle kurum dışında bulunma, tabip veya sağlık kuruluşlarına gitme gibi) dışında görevi başında olmasını öngörmüş ve mesai saatleri içerisinde görevi başında bulunmayan memur hakkında disiplin cezası verilmesini öngörmüştür. Mesai saatinde görev yerinde olmayıp mesai saati sonunda alınan sağlık raporunda nasıl işlem yapılacağı konusunda mevzuatta konu ile ilgili açıkça yapılmış bir düzenleme bulunmamakla birlikte, mesai bitiminden sonra verilmiş olsa dahi raporun alındığı günün başlangıç olarak kabul edilmesi gerekir. Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık hizmeti sunucularına müracaat ederek söz konusu sağlık hizmeti sunucularınca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde izinli sayılması gerektiği, bu iznin suiistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık hizmeti sunucularında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebileceği; mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alınması halinde hastalık raporunun alındığı günün hastalık izninin başlangıç tarihi olarak belirlenmesi ve söz konusu raporun mezkür Yönetmelikte yer verilen usul ve esaslara uygun olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği; Devlet memurunun günlük çalışma saatleri içerisinde bağlı olduğu amire hasta olduğuna ilişkin olarak bildirim yapması ve mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alması halinde söz konusu memur hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmaması; zorlayıcı sebepler hariç olmak üzere Devlet memurunun günlük çalışma saatleri içerisinde bağlı olduğu amire hasta olduğuna ilişkin olarak bildirim yapmaması ve mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alması halinde ise günlük çalışma saatleri içinde göreve gelinmediği süreler için memurun söz konusu rapor esas alınarak özürlü olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı ve ilgili memur hakkında 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılmasının mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

