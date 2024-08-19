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Türk Büro-Sen ile Azerbaycan Kamu Sendikaları arasında protokol

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, siyasal alanda Türk Birliğinin sağlanması çalışmalarına paralel olarak çalışma yaşamında da dayanışma, güç birliği ve iletişimin geliştirilmesi amacıyla sendikacılıkta da büyük atılıma imza attı ve Azerbaycan Devlet İdareleri ve Kamu Hizmeti Çalışanları Sendikaları ile dostluk ve iş birliği anlaşması gerçekleştirdiği açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 23:10, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 23:11
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Türk Büro-Sen ile Azerbaycan Kamu Sendikaları arasında protokol

Türkeş Güney'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

MEMUR SENDİKACILIĞINDA DA "TURAN" I GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ...

Sendikamız siyasal alanda Türk Birliğinin sağlanması çalışmalarına paralel olarak çalışma yaşamında da dayanışma, güç birliği ve iletişimin geliştirilmesi amacıyla sendikacılıkta da büyük atılıma imza attı ve Azerbaycan Devlet İdareleri ve Kamu Hizmeti Çalışanları Sendikaları ile dostluk ve iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

19 Ağustos 2024'te Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve Azerbaycan Devlet İdareleri ve Kamu Hizmeti Çalışanları Sendikaları Genel Başkanı Hikmet Osmanov 'nun imzaladıkları protokolle Azerbaycan ve Türkiye büro hizmet kolu çalışanları arasında var olan dostluk köprüsünün pekiştirilmesi, Azerbaycan-Türk kardeşliğinin ebedi kılınması, yapılacak etkinlik ve programlarla sendikalar arasındaki bağın güçlenmesi temel hedef olarak belirlendi.

Türk Büro-Sen ile Azerbaycan Devlet İdareleri ve Kamu Hizmeti Çalışanları Sendikaları arasında yapılan bu anlaşma gereğince taraf sendikalarımız Türk Devletleri Sendikalar Birliği ana prensiplerine uygun olarak iki ülke sendikalarının ve çalışma hayatının yapılanması çerçevesinde ortak projeler gerçekleştirecek, toplantı ve seminerler düzenleyecek ve karşılıklı iş birliği ve eş güdüm içerisinde faaliyetler yürütecek.

Anlaşmanın temel amaçlarından bir tanesi de kardeş sendikalar aracılığıyla bölgedeki huzur ve barış ortamının güçlenerek sürdürülmesi ve gelecekte Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı diğer kamu çalışanlarının da bu iş birliği programına katılarak kapasitenin artırılması şeklinde ifade edildi.

Bu anlaşmanın Türk Birliğine bağlı devletlerin ortak amaçlar etrafında birleşerek dünyada etkili bir güç olması yolunda gerçekleştirilen çalışmalara kamu çalışanları bağlamında büyük katkılar sunacağına inanıyor, iş birliğimizin hayırlı ve daim olmasını diliyoruz.

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