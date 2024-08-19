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Süper Lig'de 2. haftanın maçları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 23:46, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 23:47
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Süper Lig'de 2. haftanın maçları tamamlandı

Ligde 2. hafta, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlandı.

Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı, Eyüpspor ise Bodrum FK'yi 4-1 mağlup etti.

İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımla aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 9 müsabakanın 4'ünü konuk takımlar, 3'ünü ise ev sahibi ekipler kazandı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 33 gol kaydedildi.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 1-2

Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: 1-2

Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 1-2

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 4-2

Beşiktaş-Antalyaspor: 4-2

Gaziantep FK-Samsunspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: 4-1

NOT: Trabzonspor, 2. haftayı bay geçti.

- Puan durumu

Ligin 2. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ22006246
2.GALATASARAY22004226
3.İKAS EYÜPSPOR21105234
4.RAMS BAŞAKŞEHİR21105324
5.ÇAYKUR RİZESPOR21103214
6.FENERBAHÇE21103214
7.NET GLOBAL SİVASSPOR21102114
8.TÜMOSAN KONYASPOR21014403
9.GAZİANTEP FK21011103
10.SAMSUNSPOR210112-13
11.GÖZTEPE20202202
12.TRABZONSPOR10100001
13.KASIMPAŞA201134-11
14.ATAKAŞ HATAYSPOR201123-11
15.CORENDON ALANYASPOR201135-21
16.ANTALYASPOR201124-21
17.BELLONA KAYSERİSPOR100112-10
18.ADANA DEMİRSPOR200213-20
19.SİPAY BODRUM FK200215-40

- 3. hafta

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

23 Ağustos Cuma:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (GAİN Park)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

NOT: Avrupa kupalarında play-off aşamasında mücadele edecek Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in ligin 3. haftasında oynayacağı maçlar ertelendi. Beşiktaş, 3. haftayı bay geçecek.

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