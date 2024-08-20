20 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kıbrıs Gazileri ile akşam yemeğine iştirak edecek.

(Bartın/20.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik, Devlet Sanatçısı Telkari Ustası İbrahim Cihan, UNESCO "Yaşayan İnsan Hazineleri" Ödüllü Telkari Ustası Suphi Hindeyerli ve İpekyolu Kadın Kooperatifi ziyaretlerinde bulunacak.

(Mardin/13.30/15.40/15.55/16.05)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nuriş Prefabrik Yapı fabrikasının temel atma törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu lig fikstürü kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile bir futbolcusu, müsabakanın oynanacağı Wankdorf Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

(Bern/21.00/21.30)