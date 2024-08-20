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Eğlenmek için gittikleri göl sonları oldu

Kocaeli'de babaanneleri ile göl kenarına giden 5 ve 8 yaşındaki iki kardeş, düştükleri suda boğularak can verdi. Onları kurtarmaya çalışan babaanne ise, eşinin ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak yoğun bakıma alındı. Acı haber çocukların anne ve babasına uzun süre söylenemedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 08:08, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 08:09
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Eğlenmek için gittikleri göl sonları oldu

İzmit ilçesine bağlı Tepebaşı Ambarcı köyünde yaşayan Tenzile Karaca (59) ve Faruk Karaca çifti, yaz aylarını birlikte geçirdikleri torunları Sedanur K. (5) ve Hiranur K.'yı (8) eğlenmeleri için evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Güvercinlik Gölü'nün kenarına götürdü. İki küçük çocuk gölün kenarına oturup ayaklarını suya soktu. Dedeleri Faruk Karaca arabaya kilim almaya gittiği sırada çocuklar göle düştü.

Çocukların gölde çırpındığını gören babaanne Tenzile Karaca suya atlarken, oturdukları alana dönen dede de göle atladı. İki kız kardeş suyun içinde kaybolurken, Tenzile Karaca çevredekilerin ve eşinin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olayın duyulmasının ardından köylüler çocukları arama çalışması başlattı. Tenzile Karaca ise, olay yerien gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolluk kuvvetleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı balıkadamların çalışmaları sonucu çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Dibi bataklık olan gölden çıkamayan çocukların cenazeleri Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İki küçük kız kardeşin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ACI HABERİ ANNE VE BABAYA SAATLERCE VERİLEMEDİ

Çocukların o sırada Sakarya'da olan anne ve babasına yakınları acı haberi veremedi. Annelerinin rahatsızlandığı söylenerek anne ve baba köye çağrıldı. Üzüntüden fenalaşan dede Faruk Karaca için köydeki evlerine sağlık ekipleri çağrıldı. Çocuklarının yaşamını yitirdiğinden habersiz Kocaeli Şehir Hastanesi'ne annesini görmeye gelen Ümit Karaca, uzun süre yakınlarının yanında annesinden gelecek iyi haberi bekledi. Daha sonra hastane önünde aldığı acı haberle yıkılan baba dakikalarca ağıt yaktı.

Babaanne Tenzile Karaca'nın sağlık durumunun ağır olduğu, Hiranur ve Sedanur kardeşlerin cenazelerinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Küçük kızların ailesinin Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşadıkları, babaları ve annelerinin özel sağlık durumları nedeniyle yazın dedeleri ve babaanneleri ile kaldıkları öğrenildi.

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