Meclis üyesini öldüren eski belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Gram altın rekora doymuyor
Gram altın rekora doymuyor
%0 Faizli 40.000 TL Nakit!
%0 Faizli 40.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektör
İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektör
Bakan Memişoğlu: Yeni bir şey üreten herkesin arkasında duracağız
Bakan Memişoğlu: Yeni bir şey üreten herkesin arkasında duracağız
Bakan Şimşek: Risk primini düşürdük
Bakan Şimşek: Risk primini düşürdük
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
Bahçeli: 17-25 Aralık, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir
Bahçeli: 17-25 Aralık, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir
İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik
BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hazırlıkları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hazırlıkları devam ediyor
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
Üniversite kayıtları 23 Ağustos'a kadar sürecek
Üniversite kayıtları 23 Ağustos'a kadar sürecek
Gayrimenkule eylül ayarı: Konut kredi kampanyalarına dikkat
Gayrimenkule eylül ayarı: Konut kredi kampanyalarına dikkat
Kredi kartında nakit kullanım 5 kat arttı
Kredi kartında nakit kullanım 5 kat arttı
AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı
AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı
Volvo, Türkiye'de sedan satışına ara verecek
Volvo, Türkiye'de sedan satışına ara verecek
Tapudaki rüşvet operasyonunda 6'sı memur 12 şüpheli adli kontrolle serbest
Tapudaki rüşvet operasyonunda 6'sı memur 12 şüpheli adli kontrolle serbest
Vergi denetiminde yeni dönem
Vergi denetiminde yeni dönem
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Dilan Polat, tahliye edildi
Dilan Polat, tahliye edildi
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
Maymun Çiçeği ile ilgili en çok sorulan 11 soru ve cevabı
Maymun Çiçeği ile ilgili en çok sorulan 11 soru ve cevabı
AK Parti yeni anayasa çalıştayı düzenleyecek
AK Parti yeni anayasa çalıştayı düzenleyecek
'OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor'
'OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Meclis üyesini öldüren eski belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 16:47, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:49
Yazdır

Belkıs Mahallesi'nde dün davetli olduğu düğünde, eski Serik Belediyesi meclis üyesi Tuncer'i (45) silahla öldüren Ziya Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarafların olay öncesinde sosyal medya üzerinden tartıştıkları, dün de davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya gelince kavga ettikleri ve Ziya Y'nin yanındaki ruhsatlı tabancasıyla Tuncer'e 3 el ateş açtığı öğrenildi.

Emekli öğretmen Ziya Y'nin, bir dönem okulda ve dershanede Tuncer'in öğretmeni olduğu ifade edildi.

Ziya Y'nin emniyette susma hakkını kullandığı ve mahkemede ifade vermek istediğini beyan ettiği belirtildi.

- Cenaze adli tıptan teslim alındı

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Tuncer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan Tuncer (45) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y. silahla Tuncer'i öldürmüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber