Dolar 33,87 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,7530 33,7540 33,8710 33,8720 Avro 37,3200 37,3210 37,6400 37,6410 Sterlin 43,7900 43,8140 44,1200 44,1280 İsviçre frangı 39,0300 39,0410 39,4840 39,4970 ANKARA ABD doları 33,7230 33,8030 33,8410 33,9210 Avro 37,2800 37,3600 37,6000 37,6800 Sterlin 43,7300 43,9400 44,0600 44,2700