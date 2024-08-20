Dolar 33,87 TL'ye yükseldi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 17:26, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,7530
|33,7540
|33,8710
|33,8720
|Avro
|37,3200
|37,3210
|37,6400
|37,6410
|Sterlin
|43,7900
|43,8140
|44,1200
|44,1280
|İsviçre frangı
|39,0300
|39,0410
|39,4840
|39,4970
|ANKARA
|ABD doları
|33,7230
|33,8030
|33,8410
|33,9210
|Avro
|37,2800
|37,3600
|37,6000
|37,6800
|Sterlin
|43,7300
|43,9400
|44,0600
|44,2700