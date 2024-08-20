Türkiye'den muhteşem 'Süper Ay' manzaraları

İşte Yurdun dört bir yanından 'Süper Ay' manzaraları

Ankara'da Anırkabir ve Kocatepe Camii, İstanbul'da Galata Kulesi ve Çamlıca Camii ile birlikte görsel şölen oluşturdu.

Dün gece "Süper Mavi Ay" olarak tanımlanan doğa olayı Türkiye'nin birçok noktasında görüntülendi.

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