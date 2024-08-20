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Gram altın rekora doymuyor

Altın fiyatlarında yükseliş sürerken, gram altın bugünkü işlemlerde tarihi zirvesini yukarı çekti. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 20 Ağustos 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 17:02, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:02
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Gram altın rekora doymuyor

Ons altın fiyatı, tarihi zirvesini yeniledi. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak tutanaklarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklandı.

Ons altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 2.505 dolardan işlem gördü. Sonrasında yükselişini sürdüren ons altın, 2.523,17 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,68 oranında artışla 2.521,16 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dün satış ağırlık bir seyir izleyen altının ons fiyatı günü yüzde 0,17 düşüşle 2 bin 503,6 dolardan tamamlamıştı.

Fed bekleniyor
Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Perşembe ve cuma günleri ise Kansas City Fed Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Gram altında yeni rekor
Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 2.744 liraya kadar tırmanarak, tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın, şu sıralarda yüzde 0,88 artışla 2.740 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün, 2695 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, bu seviyelerden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 2717 liradan tamamlamıştı.

Teknik seviyeler
IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Altın fiyatları Asya seansında büyük ölçüde sabit kaldı ve alıcılar yeni rekor seviyesini korumaya çalışırken görünüşe göre bir nefes aldı. Altın için daha geniş çaplı yükseliş eğilimi bozulmadan devam ediyor ve bu da fiyatların teknik açıdan 2.665 dolar seviyesine doğru bir hareket yapabileceğini gösteriyor" dedi

Altın fiyatı yıl başından bu yana yüzde 22 yükseldi.

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