Yer değiştiren Öğretmenler vekaleten ilişik kesebilecek

Bakanlığın il müdürlüklerine gönderdiği yazı

Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin yaz döneminde gerçekleştirilen isteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlanmış olup kayıtlarımız incelemesinde yer değiştirme kararnameleri doğrultusunda görevden ayrılma ve göreve başlama işlemlerini yapmayan öğretmenlerin bulunduğu tespit edilmiştir.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 02 Eylül 2024 tarihinde başlayacağı dikkate alındığında yer değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde görevlerine başlaması önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda;

Yer değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevlerinden ayrılma işlemlerinin ivedilikle yapılması,

Öğretmenlerin vekaleten ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi, göreve başlama işlemlerinin ise şahsen yapılmasının sağlanması;

(Not: Devir ve teslimle yükümlü olanların bu yükümlülüklerini ilgi mevzuatına uygun olarak şahsen yerine getirmesi gerekmektedir.)