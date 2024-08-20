İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
MB Kararı Sonrası Güncel Kredi Fırsatları!
MB Kararı Sonrası Güncel Kredi Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik
BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hazırlıkları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hazırlıkları devam ediyor
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
Üniversite kayıtları 23 Ağustos'a kadar sürecek
Üniversite kayıtları 23 Ağustos'a kadar sürecek
Gayrimenkule eylül ayarı: Konut kredi kampanyalarına dikkat
Gayrimenkule eylül ayarı: Konut kredi kampanyalarına dikkat
Kredi kartında nakit kullanım 5 kat arttı
Kredi kartında nakit kullanım 5 kat arttı
AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı
AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı
Volvo, Türkiye'de sedan satışına ara verecek
Volvo, Türkiye'de sedan satışına ara verecek
Tapudaki rüşvet operasyonunda 6'sı memur 12 şüpheli adli kontrolle serbest
Tapudaki rüşvet operasyonunda 6'sı memur 12 şüpheli adli kontrolle serbest
Vergi denetiminde yeni dönem
Vergi denetiminde yeni dönem
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Dilan Polat, tahliye edildi
Dilan Polat, tahliye edildi
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
Maymun Çiçeği ile ilgili en çok sorulan 11 soru ve cevabı
Maymun Çiçeği ile ilgili en çok sorulan 11 soru ve cevabı
AK Parti yeni anayasa çalıştayı düzenleyecek
AK Parti yeni anayasa çalıştayı düzenleyecek
'OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor'
'OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor'
Esnafa ücretsiz POS cihazı verilecek
Esnafa ücretsiz POS cihazı verilecek
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Fahiş servis ücretiyle karşılaşınca ne yapmak gerekir? Uzmanlar yanıtladı
Fahiş servis ücretiyle karşılaşınca ne yapmak gerekir? Uzmanlar yanıtladı
Altında yeni rekor: Kritik eşiğin üzerini gördü
Altında yeni rekor: Kritik eşiğin üzerini gördü
Meclis'te 19 yeşil pasaport kanun teklifi bekliyor
Meclis'te 19 yeşil pasaport kanun teklifi bekliyor
Elektronik vergi işlemlerine ücret ödenecek mi? GİB'den açıklama
Elektronik vergi işlemlerine ücret ödenecek mi? GİB'den açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek

15 Eylül'den itibaren devreye alınacak 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi sayesinde spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi öngörülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 10:54, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:56
Yazdır
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek

Tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak.

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Sektör temsilcileri, 15 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle vatandaşların satmak istedikleri veya kiralamak istedikleri mülklerini e-Devlet üzerinden yetki belge numarasıyla istediği gayrimenkul uzmanına yetki verebileceğini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber