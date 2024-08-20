'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
15 Eylül'den itibaren devreye alınacak 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi sayesinde spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi öngörülüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 10:54, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:56
Tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak.
Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.
Sektör temsilcileri, 15 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle vatandaşların satmak istedikleri veya kiralamak istedikleri mülklerini e-Devlet üzerinden yetki belge numarasıyla istediği gayrimenkul uzmanına yetki verebileceğini söyledi.