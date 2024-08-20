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Özel çocuklar yüzme havuzunda sosyalleşiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan portatif havuz, özel çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 12:57, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:58
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Özel çocuklar yüzme havuzunda sosyalleşiyor

Bakanlığın projesi kapsamında Çekerek, Akdağmadeni, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde kurulan portatif yüzme havuzlarında 700'ü aşkın çocuk yüzme eğitimi alıyor.

Diğer ilçelerden farklı olarak Sorgun'daki portatif yüzme havuzu, özel çocukları da ağırlıyor. Kursa katılan 12 özel çocuk, yüzme eğitiminin yanı sıra hem akranlarıyla kaynaşarak sosyalleşiyor hem de yaz sıcağında serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ilçede yaklaşık 4 yıl önce kurulan portatif havuzda 12'si özel olmak üzere 200'ü aşkın çocuğun yüzme eğitimi aldığını söyledi.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında kurslar düzenlediklerini anlatan Tuncer, "4 senedir faal şekilde devam ediyoruz. Gündüzleri 4 seans halinde yaş gruplarına göre kurs veriyoruz. Akşam da halk seansımız var, halkımıza açıyoruz. Yüzme bilmeyenler yine geliyorlar, hocalarımızdan destek alarak yüzme öğreniyorlar" dedi.

Tuncer, özel çocuklar için de Sorgun Belediyesi ile kurslar düzenlediklerini belirterek, "Özel çocuklarımız, hem kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmek hem de değişik bir faaliyet olması amacıyla antrenörlerimiz gözetiminde yüzüyor. Onları diğer çocuklarımızla kaynaştırıyoruz. Özellikle yazın çok sıcaklarda buraya gelip hem serinliyorlar hem de yüzme öğreniyorlar" diye konuştu.

Sorgun Belediyesi'nde görevli ve özel çocuklardan sorumlu beden eğitimi öğretmeni Ayşegül Bolat da otizm ve down sendromlu çocuklara kurs verdiklerini dile getirerek, "Çocuklarımız burada yüzme eğitimi alıyor. Onlara haftanın belirli günlerinde yüzme dersleri verdiriyoruz. Havuzların çocukların gelişmesinde, enerjilerini atmasında ve sosyalleşmesinde çok büyük etkileri oluyor" dedi.

Özel çocukların anneleri memnun

Oğlunu kursa getiren annelerden Saniye Özdemir, "Otizmli bir oğlum var. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yüzme havuzuna geliyoruz, oğlum yüzmeyi çok seviyor. Sürekli geliyoruz, çok güzel bir etkinlik. Allah razı olsun" dedi.

Özel çocuk annelerinden Ümmügülsüm Doğan da yüzme kurslarının down sendromlu kızının kas ve kemik gelişimine fayda sağladığını söyledi.

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