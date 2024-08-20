Samsun'da ekmeğe gizli zam
Samsun'da ekmeğin gramajı düşürüldü ancak fiyatı aynı kaldı. Gizli zam ile birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den satılacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 13:35, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:36
Samsun'da 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe "gizli zam" uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak. Yarından itibaren uygulanacak tarifeye vatandaşlar tepki gösterdi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (SESOB) ve Samsun Fırıncılar Odası'nın kararı ile Samsun'da uygulanan ekmek fiyat tarifesi değişti.
21 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni tarifeyle 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe "gizli zam" uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak.
Vatandaşlar, ekmeğe uygulanan zamma tepki göstererek artık günde 1-2 ekmek daha fazla almak zorunda kalacaklarını söyledi.