Samsun'da ekmeğe gizli zam

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (SESOB) ve Samsun Fırıncılar Odası'nın kararı ile Samsun'da uygulanan ekmek fiyat tarifesi değişti.

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