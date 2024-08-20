Bakanlıktan kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek adımı

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kristal Ayaklar ödül töreninde Ostim OSB Müdürlüğü ile protokol imzalayacaklarını açıklamıştı. Protokol ile Ankara'daki üniversitelerin meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek olacaklarını açıklayan Bakan Göktaş, kadınların ve genç kızların mesleki niteliklerini geliştirmelerine destek olarak istihdamı arttırmak istediklerini söylemişti. Protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Ostim OSB Müdürlüğü adına Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imzaladı.

"Kadınlara yönelik 'İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı' oluşturulacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ostim OSB Müdürlüğü arasında gerçekleşen İmza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ise, Bakan Göktaş'ın imzalanan protokole çok önem verdiğini belirtti. Bakanlığın çalışmaları sonucu kadınların güçlenmesinin uygulama süreçlerine dahil edilmesi yönünde çalışmalarına devam ettiklerini de söyleyen Yenigün, "Bakanlığımız ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında imzaladığımız İş Birliği Protokolüyle kadınların ve kız öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi yoluyla istihdamlarının artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda imzaladığımız Protokol ile kadınlara yönelik 'İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı' oluşturulacak. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar onaylı sertifika almaya hak kazanacak ve istihdam edilme fırsatı elde edecekler. STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarının son sınıflarında öğrenim gören kız öğrencilere, OSTİM Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etme ve firmalarda staj yapma imkanı sunulacak" diye konuştu.