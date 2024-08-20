Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 16:12, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:13
Mustafa Çetin (61) idaresindeki 51 AB 660 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Doğruğöz Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Leyla (54) ve Zahide Çetin (83) yaralandı.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zahide Çetin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.