Denizi kirleten büyükşehir belediyesine büyük para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında sualtı incelemesi yaptı. Konaklı Beldesi'nde yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında atık su olduğu tespit edildi. Aynı gün Damlataş Plajı mevkiinde yapılan incelemelerde de yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında atık su olduğu görüldü.

Bunun üzerine Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tesisin aykırı atık su deşarjı yaptığını belirterek su akışını durdurdu.

Öte yandan mavi bayraklı Damlataş Plajı mevkiindeki yağmur suyu hattına giden bir kaçak bağlantı tespit edilerek bu bağlantıların kesilmesi için çalışma başlatıldı.

Söz konusu kirlilik sebebiyle Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL idari para cezası kesti ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.