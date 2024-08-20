D-100'de feci kaza, tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

Kaza, D-100 karayolu Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Atmaca (21) idaresindeki 54 AIP 712 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra arızalanması neticesinde yan yola park edildiği öne sürülen O.K. (28) idaresindeki 67 UB 908 plakalı tıra adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada hurdaya dönerek tavanı adeta yok olan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan inceleme sonrasında talihsiz gencin cansız bedenin hastane morguna kaldırıldı. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı. Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekiplerinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.