Beyin kanaması geçiren karakol komutanı hayatını kaybetti

Karatay ilçesindeki Yarma Jandarma Karakolu'nun komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu, geçen hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gündoğdu, dün hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Gündoğdu'nun cenazesi, Konya'dan uçakla memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Gündoğdu'nun cenazesi, Abdurrahman Dede Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Gündoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kurum amirleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Cemil Gündoğdu, kılınan namazın ardından toprağa verildi.