Filistinli iş insanını öldüren 3 şüpheli Romanya'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi şekilde olay yerine intikal edildiği, olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunurken, E.K'nin tedavisinin bilinci açık şekilde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, alacak verecek meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın olaydan sonra 19 Ağustos günü saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespitinin gerçekleştirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurt içinde ve yurt dışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Bu arada, şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmalarına yardım ettiği belirlenerek yakalanan L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.