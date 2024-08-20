100 kişilik istihdam için bir günde 1500 başvuru yapıldı

KARDEMİR geçtiğimiz Cuma günü işçi statüsünde 100 kişinin istihdam edileceğini duyurmuştu. Duyurunun ardından başvuruların başlamasıyla Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar müdürlük önünde uzun kuyruklar oluştururken, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam başvuru yapan gençlerle selamlaşarak bir süre sohbet etti. Adayların başvurularını 21 Ağustos Çarşamba günü öğlen saat 12.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Öte yandan, iki gündür yaklaşık bin 500 kişinin İŞKUR'a başvuru yaptığı öğrenildi.