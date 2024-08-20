Asker eğlencesinde polise mukavemet eden zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Abdurrahman Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.B, R.B, M.B. ve A.B'ye saat ilerlediği için eğlencenin sonlandırılması gerektiği ikazında bulunulduğunu, iki grup arasında kavga çıktığını belirledi.

Polis kavga edenlere müdahale ederken, ekiplere mukavemet gösterip hakaret ve tehditlerde bulunan S.B. ve M.B. gözaltına alındı, yapılan kontrollerde bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B, "görevli memura mukavemet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.