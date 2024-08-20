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Amatör müzisyenin sır ölümü

Kadıköy'de amatör müzisyenlik yapan ve makine mühendisi olan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı evinde ölü bulundu. Ersanlı'nın cansız bedeninin elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde bulunduğu öğrenildi. Ersanlı'nın bir komşusu, olay gecesi iki şüpheli gördüklerini ve bu şüphelilerin kapıda telefonla mesaj gönderip içeri girdiklerini anlattı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 23:19, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 23:21
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Amatör müzisyenin sır ölümü

Kadıköy'de amatör müzisyen evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulundu.

Olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı.

Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın yaşamını yitirdiği tespit etti.

Ersanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

"ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZI BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU"

Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu." dedi.

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