Marmaray'da rayların üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında, Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze istikametinde seyir halinde olan trenin geçişi sırasında raylara atlayan bir kişi trenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından trenin altından çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeleri ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.