Marmaray'da rayların üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti

Döşemealtı Belediye Başkanının makam odasına haciz
Döşemealtı Belediye Başkanının makam odasına haciz
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek adımı
Bakanlıktan kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek adımı
Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Seçil Erzan özel bankacımdı
Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Seçil Erzan özel bankacımdı
Bakan Bayraktar: Yeni müjde yok! Müjde işini çıkaralım
Bakan Bayraktar: Yeni müjde yok! Müjde işini çıkaralım
Gram altın rekora doymuyor
Gram altın rekora doymuyor
İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektör
İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektör
Bakan Memişoğlu: Yeni bir şey üreten herkesin arkasında duracağız
Bakan Memişoğlu: Yeni bir şey üreten herkesin arkasında duracağız
Bakan Şimşek: Risk primini düşürdük
Bakan Şimşek: Risk primini düşürdük
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
Bahçeli: 17-25 Aralık, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir
Bahçeli: 17-25 Aralık, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir
İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'te 'e-kira kontratı' yapılacak
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik
BDDK'dan enflasyon muhasebesi için yönetmelik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hazırlıkları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hazırlıkları devam ediyor
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
Üniversite kayıtları 23 Ağustos'a kadar sürecek
Üniversite kayıtları 23 Ağustos'a kadar sürecek
Gayrimenkule eylül ayarı: Konut kredi kampanyalarına dikkat
Gayrimenkule eylül ayarı: Konut kredi kampanyalarına dikkat
Kredi kartında nakit kullanım 5 kat arttı
Kredi kartında nakit kullanım 5 kat arttı
AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı
AK Parti kolları sıvadı: Seçim için 'erken' mesai başladı
Volvo, Türkiye'de sedan satışına ara verecek
Volvo, Türkiye'de sedan satışına ara verecek
Tapudaki rüşvet operasyonunda 6'sı memur 12 şüpheli adli kontrolle serbest
Tapudaki rüşvet operasyonunda 6'sı memur 12 şüpheli adli kontrolle serbest
Vergi denetiminde yeni dönem
Vergi denetiminde yeni dönem
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Dilan Polat, tahliye edildi
Dilan Polat, tahliye edildi
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Marmaray'da rayların üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti

BAKIRKÖY'de bulunan Yeşilyurt Marmaray İstasyonu'nda kimliği belirsiz bir kişi, Gebze istikametinde seyir halindeki trenin geçişi sırasında rayların üzerine düştü. Trenin altında kalan ve üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenilen erkek şahsın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ağustos 2024 23:40, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 23:43
Yazdır
Marmaray'da rayların üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında, Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze istikametinde seyir halinde olan trenin geçişi sırasında raylara atlayan bir kişi trenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından trenin altından çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeleri ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber