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Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem

Kandilli Rasathanesi, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'taki depremin 3.1, Elazığ'daki depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıkladı. "En son deprem nerede, büyüklüğü kaç, az önce deprem mi oldu" soruları son depremler listesinin güncellenmesiyle yanıt buluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 08:05, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 08:06
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Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem

21 Ağustos 2024 sabahı Türkiye'nin farklı bölgelerinde iki deprem kaydedildi. İlk sarsıntı saat 04:10'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Payamburnu bölgesinde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşti.

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, saat 05:15'te ise Elazığ'ın Palu ilçesinde bir başka deprem daha yaşandı. Bu kez 3.9 büyüklüğündeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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