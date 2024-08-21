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Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar

Yüksek gelir vaadiyle tuzağa düşürülen kişilerden önce hesaba ufak bir kapora ücreti, sonrasında depozito, en son 'ek vergi çıktı' yalanıyla yeni ücret talep ediliyor. Ödemeyi kabul etmeyenler dava tehdidiyle korkutuluyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 09:33, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:34
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Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar

Binlerce kişi sosyal medya ve internet üzerinden ilana verilen "evde paketleme işi" vaadiyle dolandırılmaya devam ediyor. Sahtekarlar "evde ek iş sabun/çorap/mum ve hediyelik eşya paketleme" adı altında verdikleri ilanlarla vatandaşa aylık 26 ila 44 bin TL arasında değişen oranlarda ek ücret vaat ediyorlar. Dolandırıcılar bu yolla ağlarına düşürdükleri insanlardan kapora, depozito, vergi adı altında paralar talep ederken vermek istemeyeni ise şirketi zarara uğratmaktan dava etmekle korkutuyor. Ayrıca kişilerin üzerine kripto para hesabı açtırılarak buradaki hesapları yasadışı para trafiği için kullanılıyor.

ÖNCE KAPORA, SONRA DEPOZİTO

Vatandaşları aylık 26 ila 44 bin TL arasında gelir kazanacakları vaadiyle ağlarına düşüren dolandırıcılar kandırdıkları vatandaştan T.C. kimlik numaralarını, adreslerini, telefon ve banka hesap numaralarını istiyor. Daha sonra işe başlayabilmeleri için 450 TL gibi küçük bir meblağı kapora olarak yatırmalarını isteyen dolandırıcılar, ikinci olarakta vatandaşa gönderecekleri ürünleri sözde garantiye almak için 5.000 TL bir depozito ücreti yatırmalarını, vatandaşın ürünleri paketleyip göndermesi halinde hak edişi ile birlikte bu ücreti de göndereceklerini vaat ediyorlar.

DAVA TEHDİDİ DEVREDE

Vatandaş bunu kabul ederse bu kez üçüncü kez ek bir vergi adı altında yeni ücret talep ediyorlar. Eğer vatandaş işi kabul ettikten ve bilgilerini karşı tarafla paylaştıktan sonra talep edilen bu ücretlerden herhangi birini göndermeyi kabul etmezse de şirketi zarara uğratmaktan dava açacaklarını söyleyerek vatandaşı korkutup para göndermesini sağlıyorlar.

YENİ YÖNTEM KRİPTO

Ayrıca yeni bir yöntem olarak dolandırıcıların bu kez "depozito-kapora yok" şeklinde reklamlar vermeye başladığı da görüldü. Bu sefer vatandaştan kripto para hesabı açarak şifrelerini kendilerine vermesini isteyen dolandırıcılar buradan hızla birkaç işlemle kara para trafiği yürüterek ek iş vaadiyle kendilerine başvuran kişileri birer suçluya dönüştürüyorlar.

İŞKUR'DAN 'İTİBAR ETMEYİN' UYARISI

Bu yöntemle vatandaşları dolandıran kişiler kurdukları sitelere İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı gibi güvenilir kurumların logolarını yükleyerek buralardan aldıkları izinlerle bu işi yürüttükleri algısını oluşturuyorlar. Bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha önce vatandaşı uyaran İŞKUR, açıklamasında "İŞKUR'un evde iş, evde paketleme, evden ek iş gibi doğrudan bir iş modeli bulunmamaktadır, lütfen kurumumuzun adını kullanan ve internet sitemizden yayınlanmayan iş ilanlarına itibar etmeyin. Bu tarz ilanlar ile ilgili sizlere ulaşan üçüncü şahıslarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadelerine yer vermişti.

ADIM ADIM DOLANDIRICILIK

Yüksek gelir vaadi ile tuzak kuruluyor.

Kandırdıkları kişilerden kimlik numaraları, adresleri, telefon ve banka hesap numaraları isteniyor.

İlk etapta işe başlanabilmesi için 450 TL kaparo talep ediliyor.

İkinci aşamada gönderilecek ürünleri sözde garantiye almak için 5 bin TL depozito ücreti isteniyor.

Vatandaş bunları kabul ederse, üçüncü kez ek bir vergi adı altında yeni ücret talep ediliyor.

İş kabul edildikten sonra ödeme yapılmazsa şirketi zarara uğratmaktan dava açılacağı tehditi devreye giriyor.

GOOGLE'A REKLAM VEREREK ÜST SIRALARDA LİSTELENİYORLAR

Dolandırıcılar arama motoru Google'a reklam vererek sponsorlu olarak aramalarda da en üstte sıralanıyorlar. Ek iş arayan vatandaşlar Google'a bir arama girdiklerinde karşılarına ilk olarak dolandırıcı bu siteler çıkıyor. Ünlü markaların isimlerini taklitte eden bu sitelerin bazılarının isimleri şöyle: "https://evdenpaket.site/", "https://zarapaketleme. com/", "https://legopaketleme.site/", "lcwevdepaketleme", "https://paketlemedanismanlik.com/" Bu tarz firmalar sıklıkla internet alan adı değiştirdikleri gibi vatandaşla irtibat kurdukları GSM numaralarını da birkaç gün sorasında değiştirerek ulaşılamaz hale geliyorlar.

BARIŞ ŞİMŞEK

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