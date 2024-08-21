Dolar 34 TL sınırında
Güne 33,87 TL'den başlayan dolar, günü 33,93 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 17:18, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,8710
|33,8720
|33,9300
|33,9310
|Avro
|37,6400
|37,6410
|37,7380
|37,7390
|Sterlin
|44,1200
|44,1280
|44,3200
|44,3350
|İsviçre frangı
|39,4840
|39,4970
|39,7630
|39,7720
|ANKARA
|ABD doları
|33,8410
|33,9210
|33,9000
|33,9800
|Avro
|37,6000
|37,6800
|37,6980
|37,7780
|Sterlin
|44,0600
|44,2700
|44,2600
|44,4700