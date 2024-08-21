Dolar 34 TL sınırında

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,8710 33,8720 33,9300 33,9310 Avro 37,6400 37,6410 37,7380 37,7390 Sterlin 44,1200 44,1280 44,3200 44,3350 İsviçre frangı 39,4840 39,4970 39,7630 39,7720 ANKARA ABD doları 33,8410 33,9210 33,9000 33,9800 Avro 37,6000 37,6800 37,6980 37,7780 Sterlin 44,0600 44,2700 44,2600 44,4700