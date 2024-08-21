TBMM'de sandalye dağılımı değişti: İşte partilerin vekil sayıları...

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Yücel ve İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin 264 olan milletvekili sayısı 266'ya çıktı.

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