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TROY logolu kartlara talep artıyor

Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY ödeme sistemine ilgi arttı. TROY logolu kart sayısı 35 milyona ulaşırken, yıl sonunda bu sayının 50 milyona çıkması hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 11:32, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:33
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TROY logolu kartlara talep artıyor

2016'da faaliyete geçen yerli kart TROY'a ilgi bu yılın ilk yarısında hız kazandı. TROY'un kullanımı ve kart sayısı yılın ilk 6 ayında önemli bir ivme kaydetti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, yaptığı açıklamada, TROY logolu kart sayısının 2023 sonu itibarıyla 25 milyona yükseldiğini, bu yılın ilk yarısında da 10 milyon artışla 35 milyona ulaştığını belirterek, temmuz sonu itibarıyla 9 milyonu kredi kartı, 19 milyonu banka kartı ve 8 milyonu ön ödemeli kart olmak üzere 36 milyon TROY logolu kart bulunduğunu söyledi.

TROY kartlarla gerçekleşen alışverişlerin kartlı ödemeler ciro payının haziran ayı sonunda yüzde 12'yi aştığını bildiren Deniz, "Yani her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirası yerli kart TROY ile yapılıyor. Her geçen gün hem kart adetlerimiz artıyor hem de kullanım ciro payımız yükseliyor. Bu ivmeyi koruyarak bu yılın sonunda TROY'un ciro payını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü;

Şu anki geldiğimiz seviye ile TL olarak 100 milyonlarla ifade edebileceğimiz bir meblağın ülkemizde kalmasını sağladık. Gelişimimiz sürdükçe bu faydanın katlanarak artacağını söyleyebilirim. Hedefimiz ise 3-5 yıl içerisinde kart adedinde ve ciro hacminde liderliğe ulaşmak. Bu hedefimize ulaştığımızda ülkemiz ekonomisine sağlayacağımız katkı milyarlarca TL ile ifade edilebilecektir. Bu hedefe ulaşmak için devlet yöneticilerimizin ve ekonomi yönetimimizin güçlü desteği bulunuyor. Gerek kamu bankalarımızla gerekse de özel bankalarla ve finans kurumlarıyla omuz omuza çalışıyoruz. Türk bankacılığının ortak değeri, Türkiye'mizin markası TROY'u el birliği ve vatandaşlarımızın teveccühüyle hak ettiği lider konuma taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

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