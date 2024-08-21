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Meteoroloji 11 ili saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den 11 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den İstanbul için de uyarı geldi. İstanbul'da öğle saatlerine kadar sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 21 Ağustos hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 11:47, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:48
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Meteoroloji 11 ili saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saalerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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