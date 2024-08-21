Meteoroloji 11 ili saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den 11 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den İstanbul için de uyarı geldi. İstanbul'da öğle saatlerine kadar sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 21 Ağustos hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İllere göre hava durumu
EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saalerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık