D-100 karayolunda kaza: Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Avcılar D-100 karayolu Yakuplu mevkiinde hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 12:59, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 13:01
D-100 kara yolu Yakuplu mevkii Ankara istikametinde hafriyat kamyonunun sürücüsü, bilinmeyen nedenle aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
Yağışın etkisiyle kayarak dönen kamyon yolu kapatırken, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ankara yönü trafiğe kapandı
Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanırken, araçlar yan yola yönlendirildi.
Kamyonun, iş makinesiyle yoldan kaldırılarak kenara çekilmesinin ardından yolun iki şeridi trafiğe açıldı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.