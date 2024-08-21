Sosyal medya'da 'duvar yazısı' cinayeti
İstanbul'da iki grup arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. 16 yaşındaki bir lise öğrencisi darp edilerek öldürüldü, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 14:45, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:46
İstanbul'da Ayazağa Mahallesi'nde Emir Koçhan ve arkadaşları bir duvar yazısının önünde fotoğraf çekildi.
Ardından Koçhan bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu. Olaydan bir süre sonra Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti.
Durumu öğrenen karşı tarafında olay yerine gelmesiyle çıkan kavgada Emir Koçhan ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Koçhan, hayatını kaybetti. Olaya karışan 4 kişi tutuklandı.