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MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren "Naze Ad" kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari'yi yakaladığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 17:04, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:52
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak çalışmada, terörist Omari'nin, Finlandiya'da terör örgütü PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yapılanmada sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren Mehnaz Omari'nin, PKK'nın İran uzantısı PJAK mensubu olduğu belirlendi.

Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ettiği öğrenilen PKK/KCK'lı Omari'nin, örgütün kontrolündeki haber portallarında 8 Ocak 2017'de yayınlanan bir haberde "Finlandiya'da gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuşma yapan KJAR sözcüsü Naze Viyan" olarak adının geçtiği ortaya çıkarıldı.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında örgütsel eylem ve etkinliklerde yer aldığına dair fotoğrafları da tespit edilen terörist Omari, 15 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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