TÜRASAŞ'taki görevlendirilme tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'den ilan ettiği, Anadolu Üniversitesi öncülüğünde devam eden ve Türkiye'yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirecek olan Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) projesinde solun temsilcisi KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, (BTS) başkanı TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü personellerinin görevlendirilmesi tepki çekti.

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığı görevini yürüten bir Şube Müdürününde aralarında bulunduğu 5 sendika üyesinin, sendikadan istifa etmeleri karşılığında Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi URAYSİM projesinde görevlendirileceklerinin söylenmesi üzerine Personellerin Sendikadan istifa ederek, ek görev olarak URAYSİM Projesinde görevlendirildiği ortaya çıktı.

URAYSİM Başkanlığı görevini de yürüten TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar' ın geçtiğimiz aylarda Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda TÜRASAŞ İdari İşler Müdürü hakkında çıkan söylentiler nedeniyle görevden alması ve ardından URAYSİM de görev vermesine bir anlam verilemiyor.

En yüksek 30 bin, en düşük 25 bin TL ek ödenek verilerek maaşa bağlanan Personele çifte maaş kıyağı TÜRASAŞ çalışanları arasında huzursuzluk yarattı.

URAYSIM'in kuruluş sürecinin daha sağlıklı ve hızlı bir sekilde tamamlanabilmesi için hizmetine ihtiyaç duyulduğu belirtilen birçoğu Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Üyesi ve aynı zamanda TÜRASAŞ çalışanı onbir kişi, 6550 sayılı kanun 14.4 Maddesi gereğince 6 ay süreyle bu görevi yürütecek.

Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi Yönetim Kurulunun 4 Temmuz 2024 tarihli kararıyla atamaları yapılan Personelin geriye dönük ödemelerinide en yakın zamanda almaları bekleniyor.

Kaynak: eskisehirdenhaberler.com