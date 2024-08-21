İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 19:55, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:55
Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.
Ekipler sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttü.
Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.