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'Erdoğan, zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 15:50, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:51
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'Erdoğan, zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası yalanlandı

Kurumdan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi hususundaki tercihleri, iddia edilenin tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur." ifadelerine yer verildi.

TBMM'den geçen son vergi paketinin herhangi bir aşamasında, "zenginlere vergi affı" gibi bir konunun gündeme gelmesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, Meclis tarafından onaylanarak yasalaşan paketle vergide adalet ve etkinliğin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

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