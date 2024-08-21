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Polatlı'daki yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 11'e çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında 9 Ağustos'ta yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 yolcu, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 15:58, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:58
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Polatlı'daki yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 11'e çıktı

Kazada ağır yaralanan Osman İleri ve Musa Bayar tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ağır yaralı 6 hastanın Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Çetin Karayel yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 Ağustos saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Sincan ilçesi Olukpınar mevkisinde köprünün beton kolonuna çarpmıştı.

Kazada, Fezile Baydat, Suna Yaşar Bilgi, Dilan Bayar, Ayşan İlman, Elif Mira İlman, Muhammet Ozan Bayar, Satı Polat, Mahmut Esin ve şoför Çetin Karayel hayatını kaybetmişti.

- Adli süreç

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.

Bu kapsamda makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişilerinden 5 kişilik heyet oluşturuldu. Heyet tarafından Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtları da incelenerek otobüste teknik arıza ve kusur olup olmadığı araştırılıyor.

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