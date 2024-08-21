Afyonkarahisar'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 22:27, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 22:45
İlçenin Kırka beldesi yakınlarında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarma ekiplerince Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.