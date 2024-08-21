Uzmanı açıkladı: Sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek

Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Dolar 34 TL'yi geçti
Dolar 34 TL'yi geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Yurt başvuruları için yarın son gün
Yurt başvuruları için yarın son gün
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Vatandaş döviz almaya devam etti
Vatandaş döviz almaya devam etti
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanı açıkladı: Sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 4 ila 5 derecek düşecek ve hafta sonu yurdun iç kesimlerde sağanak etkili olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 16:44, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:46
Yazdır
Uzmanı açıkladı: Sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, İç Ege, Göller Yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını söyledi.

Cuma günü Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak görülmesini beklediklerini dile getiren Macit, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kısımlarıyla Ardahan, Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu geçecek. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalarak hafta sonunda iç kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıkların 4-5 derece inmesini bekliyoruz."

- 3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, hava sıcaklıklarının 31 ila 34 derece arasında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da yarın ve cuma günü yerel gök gürültülü sağanağın etkili olmasını beklediklerini anlatan Macit, "Hava sıcaklıkları 31-32 derece civarında olacak." dedi.

İzmir'de gelecek 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Macit, sıcaklıkların 36 ila 37 derece civarında olacağını aktardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber