TSK'dan 3 ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına helikopterle destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 7 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 17:27, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:30
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 helikopter Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.