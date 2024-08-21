Özgür Özel'den 'ayağından vuruldu' iddialarına röntgenli yanıt
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada yer alan 'ayağından vuruldu' iddialarına ilişkin, kırılan ayağının röntgen filmlerini paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 17:33, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:12
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçen hafta TBMM'deki özel oturum öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in evde geçirdiği kaza sonucu ayağında ufak çaplı kırılma olduğunu duyurmuştu. Özel'in ayağında oluşan kırık hakkında sosyal medyada, Özel'in 'ayağından vurulduğu' iddiaları yer almıştı. Özel, tartışmalara ilişkin ayağının röntgen filmlerini paylaştı.