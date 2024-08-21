Balık tutmak için dereye giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde balık tutmak için dereye giren çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 21:18, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 22:28
Yılanlı Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Ünlü (9), balık tutmak için arkadaşıyla birlikte dereye girdi.
Akıntıya kapılan Ünlü, bir anda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve Erzurum AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenine ulaşılan Ünlü'nün cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.