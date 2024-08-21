Balık tutmak için dereye giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu

Akıntıya kapılan Ünlü, bir anda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve Erzurum AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi.

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