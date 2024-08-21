Giresun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Giresun'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 21:58, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 21:59
Merkeze bağlı Ülper mevkisinde, A.K'nin kullandığı 28 AK 723 plakalı otomobil, M.B'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücü A.K, Duroğlu beldesindeki asayiş noktasında polis ekiplerine teslim oldu.
Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.