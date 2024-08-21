Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği talepleri karşılandı

Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum.

Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.

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