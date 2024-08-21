Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği talepleri karşılandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin karşılandığını açıkladı.
Bakan Tekin sosyal medya hesabından "öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği" taleplerine ilişkin açıklama yaptı.
Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.
Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum.
2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık.
Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz.
Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan
öğretmenlerimizin:
22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak,
26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir.
Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.