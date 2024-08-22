Çelik: Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi.

Çelik, "Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir" dedi.

Kadına şiddetin insanlık dışı olduğunu ve tüm insanlık için tehdit oluşturduğunu söyleyen Çelik, "Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz!" açıklamasını yaptı.