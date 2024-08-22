Rize'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 07:35, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 06:29
Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 FKN 610 plakalı otomobil ile 25 AB 830 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.