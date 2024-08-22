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Bakan Tunç: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 08:15, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 08:16
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Bakan Tunç: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir

Adalet Bakanı Tunç, Manisa'da sokak ortasında hamile kadına yönelik şiddet ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir."

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