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CHP'de kritik gün

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün kritik gün. Tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilebilmesi için verilen başvuru süresi doluyor. Diğer yandan yeni tüzük için oluşturulan komisyonun gelecek hafta ikinci toplantısını yapması planlanıyor. Parti kaynakları, tüzük taslağının bu toplantıdan sonra ortaya çıkacağını ifade ediyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 08:35, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 08:34
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CHP'de kritik gün

CHP'de tüzük kurultayı için takvim işliyor.

Parti içinde seçimli kurultay istekleri tartışması da sürüyor. Ancak bu konuda parti içi muhalefet için fazla bir süre kalmadı. Çünkü 6-9 Eylül tarihinde yapılması planlanan tüzük kurultayını seçimli hale dönüştürmek için başvuru süresi bugün doluyor.

CHP'de 3 dönem kuralı çıkmazı

CHP tüzüğüne göre, parti yönetimini şekillendirecek seçimli kurultay için yaklaşık 1400 delegenin 5'te 1'inin imzası gerekiyor. Tüzük kurultayına 15 gün kalana kadar imzalarla birlikte bu başvuru yapılabiliyor. Genel başkanın isterse kurultayı seçimli yapması için ise bir gün kısıtlaması bulunmuyor.

Bu arada CHP'nin 86 kişilik Tüzük Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon gelecek hafta başında 2'nci toplantısını gerçekleştirecek. Parti kaynakları gelecek haftadan itibaren taslak bir metnin ortaya çıkarılmış olacağını söylüyor.

Milletvekilliği ve belediye başkanlığında dönem sınırlaması isteklerin başında geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kısıtlamayı benimsedik. 2 dönem mi, 3 dönem mi olacak, onu konuşacağız" dedi. Buna karşılık, "dönem kuralının" gündeme alınmaması için bir grubun kulis yaptığı da iddialar arasında.

"İttifak varsa ön seçim yok' maddesini kaldırmayı düşünüyorum"

Ön seçim konusunun da tüzükte güvence altığına alınacağını aktaran Özel, "'İttifak varsa ön seçim yok' maddesini kaldırmayı düşünüyorum" dedi.

CHP kaynakları da bu konunun illere göre formüle edilebileceğini belirtiyor.

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