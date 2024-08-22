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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini paylaşıyor. Bulunduğu bölgede "Az önce deprem mi oldu, En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtlarını merak edenler son depremleri araştırıyor. AFAD, Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 08:55, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 08:56
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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde yeni depremlerle birlikte son depremler listesini güncelliyor.

AFAD, Akdeniz'de Muğla Datça'ya 111.08 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.19'da gerçekleşen depremin derinliği 22.69 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

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