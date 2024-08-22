Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde yeni depremlerle birlikte son depremler listesini güncelliyor.

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